Trump ujawnił, co powiedział mu Putin

Władimir Putin przeprowadził z Donaldem Trumpem rozmowę telefoniczną na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie – przekazał doradca Kremla Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjską agencję RIA.

W sobotę wieczorem głos w sprawie zabrał przywódca USA. "Prezydent Putin zadzwonił do mnie rano, by złożyć mi bardzo miłe życzenia urodzinowe, ale, co ważniejsze, by porozmawiać o Iranie, kraju, który bardzo dobrze zna" – napisał prezydent USA Donald Trump w serwisie TruthSocial. Polityk skończył w sobotę 79 lat.

We wpisie prezydent zaznaczył, że rozmowa trwała około godziny. "Dużo mniej czasu poświęciliśmy na rozmowę o Rosji/Ukrainie, ale tym (zajmiemy się) w przyszłym tygodniu. (Putin) przeprowadza zaplanowane wymiany jeńców – duże liczby więźniów są wymieniane, niezwłocznie, z obu stron" – wskazał Trump.

"On, podobnie jak ja, uważa, że wojna izraelsko-irańska powinna się zakończyć, a ja mu wyjaśniłem, że jego wojna również powinna się zakończyć" – napisał przywódca USA.

Prezydent Rosji potępił Izrael

Jak przekazał wcześniej Uszakow, w trakcie rozmowy prezydent Rosji miał poinformować przywódcę USA o rozmowach, które odbył dzień wcześniej z prezydentem Iranu i premierem Izraela. Uszakow przekazał, że Władimir Putin miał potępić "atak Izraela na Iran i wyraził obawy co do dalszej eskalacji". Ponadto przywódca Kremla miał przypomnieć o propozycji Rosji, dotyczącej znalezienia "wzajemnie akceptowalnych porozumień w sprawie irańskiego programu nuklearnego".

Według rosyjskiej agencji, Donald Trump miał ocenić sytuację na Bliskim Wschodzie jako "bardzo niepokojącą", ale zaznaczył jednocześnie, że widzi, jak skuteczne są izraelskie ataki na Iran.

Izrael, w wyniku ataku na irańskie obiekty nuklearne, wyeliminował szereg wysokich rangą urzędników wojskowych i czołowych naukowców zajmujących się energią jądrową. Jak podały media, w uderzeniach zginął m.in. szef sztabu generalnego irańskich sił zbrojnych, generał dywizji Mohammad Baghri.

W odwecie Iran wystrzelił rakiety balistyczne w centralną siedzibę Sił Obronnych Izraela w Tel Awiwie. Jak relacjonowały media, pocisk trafił w jeden z budynków kompleksu, powodując znaczne szkody.

