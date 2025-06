"Chce odwrócić uwagę od porażki". Przydacz mocno o Tomczyku

Cezary Tomczyk przekazał w sobotę w mediach społecznościowych, że po przeanalizowaniu 31 627 obwodowych komisji wyborczych w całej Polsce, zdecydował się złożyć protest wyborczy. Taką samą decyzję podjął komitet Rafała Trzaskowskiego. Odpowiedni wniosek ma wpłynąć do Sądu Najwyższego w poniedziałek.

Jak napisał wiceminister obrony narodowej, istnieje 5 powodów, dla których "wybory wymagają ponownej weryfikacji".

Politycy PiS krytykują ruch polityków KO. Zdaniem Marcina Przydacza, ma on odwrócić uwagę od katastrofalnej kampanii wyborczej Trzaskowskiego, za którą w pewnym stopniu był odpowiedzialny sam Tomczyk.

– Widzę podnoszone głosy, ale to przez tę najbardziej sfrustrowaną część polityków Platformy Obywatelskiej (...) jak słyszę pana Tomczyka, który jest jedną z głównych postaci, które trzeba obarczyć za przegraną Rafała Trzaskowskiego, to jasnym jest, że on chce odwrócić uwagę od swojej porażki – stwierdził poseł PiS.

Przydacz: Nie było masowych nieprawidłowości

Przydacz wskazywał, że tezy o masowych nieprawidłowościach są nieprawdziwe. Są jednak politycy KO, na czele z Romanem Giertychem, którzy "chcą na tym zbijać zły kapitał polityczny".

– Taką twarzą jest dzisiejsze bożyszcze części środowisk liberalnych, czyli pan Roman Giertych, ku mojemu zaskoczeniu, ten, który wygaszał Gombrowicza, dzisiaj jest ulubieńcem liberalnej Warszawy. To, co najważniejsze, to Roman Giertych apeluje do prezydenta elekta, czyli uznał, że pan prezydent Nawrocki jest prezydentem elektem, w związku z tym trudno jest nawet w samej wypowiedzi pana Giertycha znaleźć jakąkolwiek logikę – powiedział poseł.

– Sąd Najwyższy zbada wszystkie protesty, nie mam dzisiaj jakichkolwiek powodów do tego, żeby stwierdzać, że są dowody na to, że potrzeba jest przeliczenia wszystkich komisji – dodał.

