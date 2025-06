Nawrocki ma kłopoty? Prokuratura wszczyna śledztwo ws. kawalerki Jerzego Ż.

"Do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku zostały przekazane dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nabyciem mieszkania położonego w Gdańsku przez kandydata na urząd Prezydenta RP" – informuje rzecznik prasowy prokuratury Mariusz Duszyński.

Jedno zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez Senator Magdalenę Biejat natomiast drugie – przez osobę prywatną. "Do tych zawiadomień zostało dołączone kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Prezydenta Miasta Gdańska" – dodaje Duszyński.

Prokuratura: Zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa

Prokurator przeprowadził już czynności sprawdzające, w ramach których uzyskał dokumentację, w tym m. in. z Aresztu Śledczego w Gdańsku, z Zakładu Karnego w Czarnem, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, z Domu Pomocy Społecznej, z Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z dokumentacji medycznej dot. Jerzego Ż., oraz od zarządcy nieruchomości.

Prokurator uznał, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W związku z tym w dniu 13 czerwca 2025 r. prokuratura "wydała postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie doprowadzenia J. Ż., w okresie od 24 stycznia 2012 roku do 6 marca 2017 roku, w Gdańsku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego o wartości 120 000 zł, poprzez wprowadzenie go w błąd przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i pełnomocnictwa, co do zamiaru uiszczenia całej ceny za sprzedaż nieruchomości oraz co do zapewnienia mu opieki i pomocy w życiu codziennym w zamian za przeniesienie jej własności, a następnie zawarcie w jego imieniu na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa umowy sprzedaży nieruchomości na swoją rzecz, czym działano na szkodę pokrzywdzonego J. Ż."

