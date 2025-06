Wojna Izrael-Iran: Cztery refleksje

Po pierwsze: już od czterech dekad słyszymy, że Iran finiszuje ze swoją bombą atomową. Za każdym razem można przeczytać, że tym razem jest to ostatni moment, aby zastopować te przygotowania. Tak było i tym razem.

Po drugie: na świecie jest dziewięć państw, które posiadają broń jądrową. Z państw Zachodu: USA, Wielka Brytania i Francja. W Azji: Chiny, Indie, Pakistan i Korea Północna. Poza tym Rosja. No i na Bliskim Wschodzie – Izrael. Ten ostatni nie chce dopuścić, aby inne państwo w tym samym regionie miało to, co ma Izrael.

Po trzecie: mapa poparcia dla obu państw była do przewidzenia – a jednocześnie są na niej zaskakujące wyjątki. To, że Tel-Awiw zostanie poparty przez Waszyngton, a więc i Londyn (tak to w praktyce wyglądało) było oczywiste. To, że Iran dostanie wsparcie Chin,a więc i Pakistanu (tak to wygląda) też było do przewidzenia. Zaskakujące nieco wydaje się poparcie – i jego jednoznaczność – Czech dla Izraela. Można złośliwie komentować, że czeska żaba daje podkuć nogę kowalowi. Z drugiej strony obecny prawicowy rząd w Pradze – jego główną partią koalicyjną jest ODS premiera Petra Fiali – ugrupowanie, które od 2009 roku współtworzy wraz z PiS grupę EKR w Parlamencie Europejskim – mnie tak bardzo nie zaskoczył. Oto bowiem już w sprawach stosunku do Chin i polityki „pro-Tajwan" był w Grupie Wyszehradzkiej najbardziej pro-amerykańskim prymusem, porównywanym tylko z krajami bałtyckimi. Praga gra na Waszyngton bardzo konsekwentnie, choć nie wiem na ile jest w tym symetria. Ta sytuacja niekoniecznie musi zmienić się po jesiennych wyborach, które zapewne wygra partia ANO byłego premiera, eurosceptycznego- liberała Andrieja Babisza (w europarlamencie jest ona częścią, wraz z Fideszem Orbana i Zjednoczeniem Narodowym Le Pen grupy "Patrioci dla Europy").

Zaskoczył w jakimś sensie Azerbejdżan, który potępił „agresję Izraela". To z jednej strony dziwi, bo dotychczas miał on świetne relacje gospodarczo-polityczne,ale także w zakresie bezpieczeństwa (sic!) właśnie z Izraelem, niejako kontrze do bliskich relacji Iran- Armenia. Z drugiej strony występuje tu podobna zależność, co w przypadku USA- Wielkiej Brytanii i Chin- Pakistanu: skoro potępiła Izrael Turcja, największy sojusznik Baku to potępił i Azerbejdżan.

Po czwarte: Izraelowi tak naprawdę chodzi nie tylko i nie głównie o pozbawienie Teheranu tego co ma Tel-Awiw – czyli broni jądrowej, ale o zmianę rządu i zmianę teokratycznego reżimu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela jest to logiczne.