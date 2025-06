"Der Spiegel" rozpisuje się o Grzegorzu Braunie. "Polska zastanawia się, co dzieje się w jego głowie"

Grzegorz Braun w wyborach prezydenckich uzyskał czwarty wynik, tym samym wyprzedzając Szymona Hołownię, Magdalenę Biejat czy Adriana Zandberga.

Tygodnik przedstawia niemieckim czytelnikom Brauna jako reprezentanta "skrajnej prawicy" z "nacjonalistyczno-tradycjonalistycznej partii o pompatycznej nazwie Konfederacja Korony Polskiej".

"Der Spiegel" o Braunie: Niepokojący spektakl

"Der Spiegel" rozpisuje się o zniszczeniu przez europosła sejmowej wystawy poświęconej LGBT oraz przypomina poprzednie happeningi i skandale z udziałem polityka.

„Kiedy w maju Parlament Europejski uchylił mu immunitet z powodu tych działań [chodzi o zgaszenie świec chanukowych – red.], podeptał europejską flagę, a następnie ją podpalił – tak jakby UE miała coś wspólnego z żydowskim świecznikiem, którego nie może on ścierpieć. To zawsze niepokojący spektakl: podczas wszystkich wyczynów Brauna wyraz jego twarzy pozostaje stoicki, prawie pusty. Nigdy nie krzyczy, mówi niskim głosem i często robi pauzy. Polska zastanawia się, co dzieje się wewnątrz tego człowieka” – pisze niemiecka dziennikarka Patricia Friedek.

Jej zdaniem Braun wykorzystuje "niejasną średniowieczną symbolikę", nie chce odnaleźć się w nowoczesności i nie radzi sobie z duchem czasu. Zdaniem Friedek Braun uważa się za „wyzwoliciela, obrońcę Polski przed »żydowskim wchłonięciem«, »ukrainizacją«, ‚»eurokomunizmem« czy nawet »tęczową rewolucją«. Podczas pandemii koronawirusa twierdził, że walczy z »segregacją sanitarną«”.

Braun wprowadzi swoją partię do Sejmu?

Tymczasem, jak wynika z ostatnich sondaży, Grzegorz Braun ma szansę w kolejnych wyborach parlamentarnych wprowadzić własną partię do Sejmu. Z badań pracowni IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że na formację Grzegorza Brauna chce głosować bowiem 6 proc. ankietowanych. Z kolei w sondażu pracowni Opinia24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM Konfederacja Korony Polski uzyskała 6,9 proc. ankietowanych.

