Jaka posada dla Hołowni? "Zawsze interesował się tą dziedziną"

W środę polityczne komentarze na polskiej scenie politycznej dotyczą końca Trzeciej Drogi. Dzień wcześniej "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Rada Naczelna PSL zdecydowała, że w następnych wyborach partia wystartuje sama, bez dotychczasowego koalicjanta, czyli Polski 2050. Informację potwierdził wkrótce Szymon Hołownia, a potem politycy PSL.

Hennig-Kloska: Zawsze interesował się tą dziedziną

Jednocześnie umowa koalicji KO-TD-Lewica zakłada rotacyjność na stanowisku marszałka Sejmu, co oznacza, że Hołownia miałby niebawem ustąpić miejsca innemu politykowi.

Paulina Hennig-Kloska z partii marszałka i byłego telewizyjnego celebryty została zapytana w TVN24, czy Szymon Hołownia, jeśli przestanie pełnić funkcję marszałkowską, może zostać wicepremierem.

– To oczywiście zależy od samego marszałka Szymona Hołowni, niewątpliwie byłby bardzo dobrym premierem, wicepremierem – wyraziła swoją opinię minister klimatu.

– Myślę, że świetnie sprawdzałby się w roli np. ministra spraw zagranicznych, ale tu mamy dobrze obsadzone stanowisko, natomiast wiem, że zawsze interesował się tą dziedziną – stwierdziła. – Niewątpliwie byłby też świetnym ministrem klimatu i środowiska – dodała.

Dopytywana, czy zwolniłaby dla niego miejsce na tym stanowisku, odparła, że tak. – Gdyby chciał, nawet mogłabym w jego resorcie zostać wiceministrem, żeby go wspierać – zaznaczyła.

Hołownia "najlepszym" marszałkiem Sejmu

Paulina Hennig-Kloska nie kryła, że jej zdaniem Hołownia powinien jednak pozostać na stanowisku marszałka. – Jest najlepszym marszałkiem Sejmu i powiedzmy sobie szczerze i tu bym naprawdę powiedziała wprost: nie widzę lepszego kandydata na marszałka Sejmu w Sejmie tej kadencji – powiedziała polityk.

Prowadzący rozmowę Piotr Marciniak przypomniał jednak o umowie koalicyjnej, według której funkcję marszałka Sejmu ma objąć lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Niewątpliwie to by musiało się odbyć za zgodą wszystkich koalicjantów i aprobatą, ale tak jak powiedziałam, nie tylko dla mnie […] ale myślę, że większość zapytana wie, że to jest bardzo dobry marszałek – odpowiedziała Hennig-Kloska.

