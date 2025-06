Hołownia ma problem. "Posłowie zaczynają pukać do KO"

We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Rada Naczelna PSL zdecydowała, iż w następnych wyborach partia wystartuje sama, bez dotychczasowego koalicjanta, z którym tworzyła Trzecią Drogę.

Informację potwierdził Szymon Hołownia, pisząc w serwisie X: "Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi, przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz. Rada Krajowa Polski 2050 zwołana została na 28.06. Jeszcze raz potwierdzimy na niej naszą determinację do konstruktywnej współpracy z naszymi partnerami w walce o 'odkuwetowanie' spółek, naprawdę publiczne media, tanie i dostępne mieszkania, bezpieczeństwo cyfrowe naszych dzieci. W odnowionym rządzie Koalicji 15.X będziemy rzecznikami odważnego rozwoju. A perspektywa samodzielnego startu w kolejnych wyborach daje nam dziś poczucie szczerej, politycznej radości".

"Politycy Polski 2050 po ogłoszeniu zakończenia projektu Trzeciej Drogi zaczęli masowo publikować w mediach społecznościowych entuzjastyczne wpisy i wyrażają radość z rozstania z PSL" – zwraca uwagę Onet. "Zamiast jednej Trzeciej Drogi, dwie nowe ścieżki ku przyszłości!!! Trzecia droga to wszak nie małżeństwo na zawsze. To projekt wyborczy zrealizowany z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Dowieziony przez każdego z partnerów. Najważniejsze to to, że obustronnie dotrzymaliśmy ustaleń. To nie jest koniec, to dalsza konstruktywna współpraca, która była, jest i będzie kontynuowana w sejmie i rządzie. Co będzie jutro? Okaże się jutro" – napisał w sieci Paweł Śliz, szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050.

Co dalej? Możliwy exodus do KO?

Portal kreśli możliwe scenariusze dla partii Hołowni. Część działaczy niepokoi się, że rozpad Trzeciej Drogi spowoduje niekorzystne roszady w regionach, m.in. w sejmikach i zarządach województw.

Kluczowe jest, co stanie się po rekonstrukcji. Szymon Hołownia najchętniej pozostałby na stanowisku marszałka Sejmu, ale to wymagałoby to jednak renegocjacji umowy koalicyjnej, na co nie chce się zgodzić Włodzimierz Czarzasty.

"Inna sprawa, że od dłuższego czasu po sejmowych kuluarach krążą nieoficjalne informacje, według których niektórzy posłowie tej partii zerkają w stronę Koalicji Obywatelskiej. Z kilku źródeł usłyszeliśmy o nazwisku jednego posła, który nieformalnie zgłosił swój akces do KO. Nie udało nam się z nim skontaktować, więc nie podajemy jego nazwiska" – wskazano.

