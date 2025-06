"Doskonały wybór", "Pełni radości gratulujemy". W PiS strzeliły korki od szampana

"Brawo! Teraz rząd wreszcie ruszy z kopyta! Pytanie, czy to nagroda za zjawiskową polską prezydencję w UE, doskonałą kampanię Rafała Trzaskowskiego czy za j...ć PiS na Campus Polska... Stawiam, że za całokształt dorobku! Pełni radości gratulujemy" – napisał na platformie X Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS.

"Adam Szłapka idealnie pasuje na rzecznika prasowego rządu Donalda Tuska" – ironizuje eurodeputowany PiS Michał Dworczyk, publikując fragment archiwalnego wywiadu Szłapki w Radiowej Trójce.

"Nie potrafił ograć komunikacyjnie prezydencji, teraz położy komunikację całego rządu. Rok przełomu na całego" – kpi Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji.

twitter

Tusk stawia na Szłapkę, politycy PiS kpią. "Komunikacja do Silnych Razem – to się musi udać"

"Szłapka nowym rzecznikiem rządu. Jako minister – w ramach polskiej prezydencji w UE – zmarnował wszelkie szanse. (...) To kontynuacja silent disco ze Sławomirem Nitrasem na Campusie Polska. (...) Komunikacja do Silnych Razem – to się musi udać" – śmieje się eurodeputowany PiS Piotr Mueller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

"Mimo wszystko jestem zdziwiony. «J**** PiS» rzecznikiem rządu. Szczucie jednych Polaków na drugich ma być remedium na słabe notowania rządu Donalda Tuska. Jedyny plus, że zyskuje na tym nieco nasza polityka europejska" – ocenił Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

"Nowy rzecznik Tuska – elokwentny, wygadany i zawsze gotów do mówienia – niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia. Jest szansa, że wszyscy teraz dowiedzą się o «dokonaniach» rządu… i że «jest lepiej w każdym polskim domu». Bo do teraz Wam nikt nie powiedział… niewdzięcznicy!" – ironizuje poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

twitter

Kim jest rzecznik rządu?

Adam Szłapka od 2019 r. pełni funkcję szefa Nowoczesnej, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Po raz pierwszy uzyskał mandat posła w 2015 r., następnie w 2019 r. i 2023 r. W ostatnich wyborach zdobył ponad 149 tys. głosów. Od grudnia 2023 r. jest ministrem do spraw Unii Europejskiej. Stanowisko rzecznika rządu Szłapka obejmie na początku lipca.

Czytaj też:

Tusk podjął decyzję. Rząd ma rzecznika prasowego