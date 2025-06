"Obowiązkiem jest pozytywna odpowiedź". Sawicki nie wyklucza koalicji z PiS

Poseł PSL Marek Sawicki udzielił wywiad, w którym padło pytanie o możliwość zawiązania w przyszłości koalicji z PiS. – Powiem tak, jeśli politycy uważają, że są w stanie ukształtować elektorat i ludzi, to takim politykiem w ciągu ostatnich 35 lat był tylko Jarosław Kaczyński, który po wygranych wyborach w 2015 roku powiedział, że ukształtuje nowe elity i nowe społeczeństwo. Tak myśleli również komuniści – wskazał w wywiadzie dla portalu goniec.pl.

– Nie w pełni mu się to udało, ale w części to zrobił. Żadnej innej formacji politycznej nie udało się tego zrobić – zauważył Sawicki, po czym dodał, że "obowiązkiem polityków, jest wsłuchanie się w to, czego chcą ludzie i rozmowa z ludźmi". – I to nie my, politycy zdecydujemy o przyszłych koalicjach. To obywatele zdecydują. Jeśli obywatele zdecydują, że potrzeba jest taka a nie inna koalicja dla przyszłości Polski, to obowiązkiem politykiem jest pozytywna odpowiedź na taką koalicję. W polityce nigdy nie mówi się "nigdy" – podsumował marszałek senior.

Sawicki o Tusku: Następnym krokiem będzie zmiana premiera

Niedawno za wotum zaufania dla rządu głosował cały klub poselski PSL – Trzecia Droga, w tym marszałek senior Sejmu Marek Sawicki, co nie umknęło politykom opozycji. "Marek Sawicki zagłosował za Donaldem Tuskiem. I co Panie Marszałku, wycięli Panu cojones? Wstyd!" – napisał na portalu X poseł PiS Dariusz Matecki. Po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, Sawicki twierdził, że potrzebna jest zmiana premiera.

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Marek Sawicki przekonywał, że jest zadowolony z działania ministrów z PSL i dobrze ocenia ministrów z innych partii. – Nie mogłem nie zagłosować za wotum zaufania dla rządu koalicyjnego – oświadczył.

Poseł PSL wyraził nadzieję, że zapowiedziana przez Donalda Tuska rekonstrukcja rządu "przebiegnie sprawnie". – Przed chwilą mówiliśmy o drużynie narodowej. Zwróciłem uwagę na to, że selekcjoner jest od tego, żeby dobierał sobie kadrę. Jeśli nie dobierze dobrze kadry, to się zmienia selekcjonera. Jeśli premier nie dobierze sobie dobrze kadry, to jestem przekonany, że następnym krokiem będzie zmiana premiera – powiedział.

