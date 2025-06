Trzecia Droga kończy działalność. "Mnie łza się pojawiła"

Odkąd premier Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu, do dymisji podali się wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak i wiceszefowa MEN Joanna Mucha.

Z kolei w Trzeciej Drodze (PSL i Polska 2050) doszło do rozłamu. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w następnych wyborach jego partia wystartuje samodzielnie.

Rozliczenia wewnątrz koalicji rządzącej rozpoczęły się po tym, jak kandydat KO Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie z szefem IPN, kandydatem popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Śliz o końcu Trzeciej Drogi: Mnie łza się pojawiła

Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga, powiedział w środę w TVN24, że w najbliższy weekend na radzie krajowej Polski 2050 zostanie podjęta ostateczna decyzja co do rozłamu.

– Jesteśmy Trzecią Drogą na pewno do soboty. Wtedy jest rada krajowa Polski 2050 i ona podejmie decyzję w tym zakresie – tłumaczył. – Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się na radzie krajowej, ale myślę, że to już są tylko techniczne rzeczy – dodał.

Jednocześnie wyraził żal z powodu tego, jak informacja o końcu Trzeciej Drogi została przekazana opinii publicznej. – Mnie łza się pojawiła, jeśli chodzi o sposób przekazania informacji (o rozłamie – red.). To nie miało tak wyglądać. Mieliśmy razem to zakomunikować, a wyszło, jak wyszło – stwierdził Śliz.

Wybory parlamentarne 2027. PSL i Polska 2050 znów razem?

Pytany, czy PSL i Polska 2050 mogą znowu połączyć siły na wybory parlamentarne w 2027 roku, odpowiedział: – Nie wiem tak naprawdę, co będzie w 2027 roku i nie wiem, którą drogą pójdziemy.

Kandydatem Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich był marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który uzyskał tylko 4,99 proc. głosów i zajął dopiero piąte miejsce – za Grzegorzem Braunem i Sławomirem Mentzenem.

