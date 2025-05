Kto dziś wygrałby wybory parlamentarne? Sondażowa katastrofa Trzeciej Drogi

Według sondażu Opinia24 przeprowadzonego dla "Newsweeka", pierwsze miejsce na polskiej scenie politycznej zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 33 proc. Drugie jest PiS, na które chce głosować 29 proc. pytanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 15 proc.

"Spora sensacja" w najnowszym sondażu poparcia dla partii

"Kolejne miejsca to już jednak spora sensacja. Zwłaszcza lewica ma się z czego cieszyć. I to nie tylko dlatego, że Nowa Lewica pewnie zajmuje w badaniu Opinia 24 czwartą pozycję z wynikiem 9 proc. Zaskoczeniem jest też to, że na progu wyborczym znalazła się Partia Razem z poparciem 5 proc." – odnotowuje "Newsweek".

Gazeta zwraca uwagę, że dla ugrupowania Adriana Zandberga, które niedawno opuściło klub parlamentarny lewicy i przeszło do opozycji, taki wynik byłby naprawdę sporym sukcesem. "Zresztą wyborczy rezultat dwóch lewicowych ugrupowań na poziomie 14 proc. oznaczałby znaczący wzrost poparcia w porównaniu z wyborami w 2023 r., kiedy startując wspólnie, zdobyły 8,6 proc. głosów" – czytamy.

Trzecia Droga poza Sejmem

O ile wyniki tego sondażu są optymistyczne dla lewicy, to dla Trzeciej Drogi oznaczają katastrofę, bowiem sojusz PSL i Polski 2050 uzyskał jedynie 5 proc. głosów – o wiele za mało, by przekroczyć wynoszący 8 proc. próg wyborczy dla koalicji. "Newsweek" podkreśla, że taki rezultat ledwo pozwoliłby na przekroczenie progu wyborczego dla partii.

"Problemy Trzeciej Drogi mogą oznaczać poważne turbulencje dla koalicji rządzącej. Nawet przy dobrym wyniku wyborczym KO, Nowej Lewicy i Partii Razem nieprzekroczenie progu wyborczego przez koalicję PSL i Polski 2050 oznaczałoby zapewne powrót do władzy PiS" – prognozuje tygodnik, zastrzegając, że partia Jarosława Kaczyńskiego musiałaby wejść w koalicję z Konfederacją.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-7 maja na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).

