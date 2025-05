Najnowszy sondaż prezydencki. "Trzaskowski balansuje na ważnym progu"

Na tydzień przed wyborami prezydenckimi w sondażu Opinia24 prowadzi Rafał Trzaskowski – jako swojego kandydata wskazało go 30 proc. ankietowanych.

"To jeden z najgorszych wyników kandydata KO w tej kampanii. Oznacza on, że Trzaskowski jest bliski utraty «trójki» z przodu. Spadek poniżej 30 proc. oznaczałby dla kampanii prezydenta Warszawy przekroczenie ważnego progu" – odnotowuje "Newsweek", który zlecił przeprowadzenie badania.

Zdaniem gazety powodów do radości nie ma też jednak Karol Nawrocki. "Chęć głosowania na niego deklaruje 25 proc. ankietowanych, co oznacza, że wciąż nie popierają go wszyscy wyborcy PiS" – zwraca uwagę "Newsweek", powołując się na wyniki sondażu partyjnego, w którym ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego ma 29 proc. poparcia.

Tygodnik wyliczył, że Trzaskowski i Nawrocki mają razem w tym badaniu tylko 55 proc. głosów, co jest "historycznie słabym rezultatem" dla Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Trzaskowski, Nawrocki i Mentzen na czele wyścigu prezydenckiego. Do wyborów został tydzień

Trzecie miejsce w prezydenckim wyścigu zajmuje Sławomir Mentzen. Na kandydata Konfederacji chce głosować 13 proc. pytanych. "Dalej jest bardzo tłoczno, bo czworo kolejnych kandydatów dzieli od sobie ledwie 1 pkt proc." – podkreśla tygodnik.

Czwarty jest Szymon Hołownia z poparciem 7 proc., dalej Magdalena Biejat – 6 proc., Adrian Zandberg – 5 proc. i Grzegorz Braun – 4 proc. Na Joannę Senyszyn chce głosować 2 proc. pytanych, natomiast Marek Jakubiak, Artur Bartoszewicz i Krzysztof Stanowski mają po 1 proc. poparcia.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 5 proc. uczestników badania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-7 maja na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).

Czytaj też:

Czy spotkanie z Trumpem pomoże Nawrockiemu wygrać wybory? Jest sondażCzytaj też:

Który z kandydatów lepiej zadba o bezpieczeństwo Polski? Wyniki sondażu