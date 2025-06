"Miarka się przebrała". Bosak: Niemcy stracili wszelkie hamulce

Wygląda na to, że proceder przerzucania imigrantów z Niemic do Polski za przyzwoleniem Warszawy rozkręca się na dobre. Politycy PiS i Konfederacji wzywają rząd do natychmiastowego zaprzestania wpuszczania do Polski obywateli afrykańskich i bliskowschodnich, jednak kolejne nagrania, obserwacje i informacje już nie tylko z większych polskich miast, potwierdzają, że cudzoziemcy są wwożeni do kraju.

Bosak: Żądamy dymisji Siemoniaka

Podczas czwartkowej konferencji prasowej politycy Konfederacji wezwali do dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na zachodniej granicy Polski.

– Zdecydowanie miarka już się przebrała. To nie jest sytuacja, którą obserwujemy od wczoraj, od tygodnia czy od miesiąca. Ta sytuacja trwa od mniej więcej roku. Już 9 miesięcy temu byliśmy na granicy wyjaśniać tę sytuację. […] Uzyskaliśmy informację od Straży Granicznej o tym, że polska strona nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości i historii imigrantów przekazywanych nam przez Niemcy. A pojęcie tak zwanej kontroli granicznej przez stronę niemiecką rozszerzane jest do niemającego prawnej definicji pasa granicznego – powiedział Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek Sejmu wskazywał, że sytuacja na zachodniej granicy "przyspieszyła i eskaluje", a Niemcy "stracili wszelkie hamulce". Funkcjonariusze tamtejszej straży granicznej mają przywozić do Polski "całe auta imigrantów", a polska Straż Graniczna "ma związane ręce". Dochodzi do sytuacji, w której "funkcjonariusze traktowani są jak bezpłatna taksówka dla nielegalnych imigrantów, którzy mają być rozwożeni po kraju".

– Honor polskiego funkcjonariusza jest w ten sposób hańbiony. Zmuszani są oni do zdradzania interesu kraju, ale tak naprawdę te interesy zdradza minister – podsumował Bosak.

