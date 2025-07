Sekcja zwłok Klaudii z Torunia. Prokuratura ujawniła brutalne szczegóły ataku

Co najmniej kilkanaście ran kłutych w okolicach głowy, szyi i klatki piersiowej ujawniono podczas sekcji zwłok 24-letniej Klaudii K., która zmarła po brutalnym ataku nożownika w Parku Glazja w Toruniu. W środowym komunikacie toruńska prokuratura poinformowała, że wstępną przyczyną zgonu kobiety był uraz mózgu.

Napastnik był bardzo brutalny

– Ujawniono co najmniej kilkanaście ran kłutych w głowę, szyję i klatkę piersiową, a także rany obronne na dłoniach – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prok. Andrzej Kukawski. – Wstępna przyczyna śmierci to uraz mózgu. Pobrano próbki do dalszych badań histopatologicznych oraz DNA – dodał.

Lekarzom przez ponad dwa tygodnie nie udało się uratować życia młodej kobiety. Zmarła w piątek, 28 czerwca. Po jej śmierci prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji czynu. Wenezuelczykowi grozi teraz kara dożywotniego więzienia za zabójstwo z premedytacją.

Sprawca w rękach policji

Do napaści doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. Klaudia wracała z pracy, gdy została zaatakowana przez 19-letniego obywatela Wenezueli, Yomeykerta R.-S. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez policję po niespełna godzinie dzięki szybkiej reakcji świadka.

Według śledczych, napastnik w chwili zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu we krwi. Nie porozumiewa się w języku polskim ani angielskim – podczas przesłuchań korzystał z tłumacza języka hiszpańskiego i obrońcy z urzędu. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadków. Trwają analizy kryminalistyczne. Jak ustalono, Yomeykert R.-S. przebywał w Polsce legalnie, jednak po wygaśnięciu pozwolenia na pobyt nie opuścił kraju.

W odpowiedzi na tragedię mieszkańcy Torunia organizują Marsz Milczenia. Odbędzie się on w najbliższą niedzielę. Uczestnicy wyruszą o godz. 15 spod Pomnika Kopernika na Starym Rynku i zakończą przemarsz w Parku Glazja – miejscu, gdzie doszło do tragicznego ataku.

