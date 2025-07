Setki tysięcy dronów dla Ukrainy. Kijów podpisał porozumienie z amerykańską firmą

Podczas oficjalnej wizyty w Danii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił podpisanie porozumienia z amerykańską firmą z sektora technologii wojskowej Swift Beat. Zawarte w Kopenhadze memorandum zakłada długoterminową współpracę w zakresie produkcji i dostarczania nowoczesnych systemów bezzałogowych dla Kijowa.

Setki tysięcy dronów

– Mowa o setkach tysięcy dronów jeszcze w tym roku i jeszcze większej skali w roku kolejnym. Chodzi o sprzęt do obrony życia Ukraińców – od dronów przechwytujących, po dalekosiężne systemy uderzeniowe – powiedział Zełenski.

Porozumienie podpisali minister obrony Ukrainy Rustem Umierow oraz dyrektor generalny Swift Beat, Eric Schmidt. Firma zobowiązała się do rozbudowy swoich mocy produkcyjnych oraz dostarczania sprzętu po kosztach własnych, z pierwszeństwem dla Ukrainy. W ramach współpracy przewidziano m.in. produkcję dronów przechwytujących do zwalczania wrogich bezzałogowców i rakiet, quadcopterów do rozpoznania i korygowania ognia oraz dronów uderzeniowych dalekiego i średniego zasięgu.

Dodatkowo Swift Beat planuje rozwój nowatorskich technologii – m.in. autonomicznych wież ogniowych, systemów przeciwrakietowych oraz platform zwiadowczych AI, we współpracy z ukraińskimi inżynierami.

Krok ku niezależności technologicznej

Swift Beat to amerykańska firma specjalizująca się w dronach opartych na sztucznej inteligencji. Wcześniej działała jako White Stork Group i współpracowała z estońską firmą Volja Robotics. Produkuje także niskokosztowe drony kamikadze, których cena nie przekracza 400 dolarów – to narzędzie pozwalające prowadzić skuteczne operacje ofensywne przy ograniczonym budżecie.

Ukraińskie władze traktują porozumienie jako element szerszej strategii odbudowy i rozwoju przemysłu obronnego, opartego na rodzimych technologiach i partnerstwach międzynarodowych. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony, przy pełnym wsparciu zagranicznym, Ukraina może osiągnąć produkcję nawet 10 milionów dronów rocznie.

