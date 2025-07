Listy do redakcji (28)

Doskonały symbol

Droga Redakcjo, użycie wielkiego głazu, który ma symbolizować pomięć Niemców o tym, co 80 lat temu uczynili Polakom, jest dla nas wołającą o pomstę do nieba kpiną. To rzeczywiście doskonale symbolizuje to, co odczuwają, ito, jak chcą to odczucie przedstawić. Od wieków zimny, bezkształtny głaz jest we wszystkich kulturach symbolem niewzruszonego chłodu, braku jakiejkolwiek emocjonalnej reakcji. Ryszard Jankiewicz

Świecka tradycja