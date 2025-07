Zaczadzenie liberalizmem

Jakie są ich motywacje, tego nie sposób oceniać. To już nie czasy PRL, gdzie władza komunistyczna mogła zbudować ruch księży patriotów, wykorzystując do tego różne narzędzia zachęty i nacisku. Duchowni, którzy lokują dziś swe nadzieje w liberalnych partiach politycznych, działają, jak można sądzić, ze szczerego przekonania, że to właśnie te formacje służą lepiej Kościołowi i społeczeństwu. Na czym opierają swoje przekonanie, nie wiem, ale zostawmy spekulacje – popatrzmy na konkrety.

Tsunami fake newsów

27 maja Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) opublikowała na swoich stronach obszerny wywiad z ks. prof. Andrzejem Szostkiem, byłym rektorem KUL i etykiem. Ksiądz Szostek jest dobrze znany z krytyki decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. przynoszącej zakaz tzw. aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci podejrzanych o chorobę. Kilka dni przed wyborami, które – jak wszystko na to wówczas wskazywało – mogły zakończyć się zwycięstwem skrajnie proaborcyjnego, progejowskiego i antykościelnego kandydata, Rafała Trzaskowskiego, KAI opublikowała tekst pod znamiennym tytułem: „Aborcja to niejedyna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę przy ocenianiu kandydata na prezydenta”.