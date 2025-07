Tusk "zirytowany" biernością służb wobec Brauna

Na pokładzie samolotu wracającego z Rzymu premier Donald Tusk zapytany został o słowa Grzegorza Brauna, który stwierdził w wywiadzie radiowym, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake". Po tych słowach dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski przerwał rozmowę.

Premier stwierdził, że Braun "nie jest pierwszy i nie jest ostatni". – Widzieliśmy to też na granicy ostatnio, w Zamościu były jakieś nieprzyjemne sceny, nagonki na ludzi o innym kolorze skóry – mówił szef rządu.

Tusk powiedział, że Grzegorz Braun ma "antysemicką obsesję". Zaapelował do prezydenta i prezesa PiS o niesprzymierzanie się z osobami pokroju lidera Konfederacji Korony Polskiej. – Zwracam się do prezydenta Dudy, czy prezesa Kaczyńskiego, żeby oni też nie kokietowali, nie współgrali z tą paskudną atmosferą, jaką wytwarzają ludzie typu Braun, Bąkiewicz, czy tego typu gracze polityczni – mówił.

Premier wskazał, że "irytuje" go, gdy prokuratura policja, czy straż marszałkowska nie reagują na działania europosła Brauna odpowiednio sprawnie i śmiało. – Nie wydam polecenia policjantowi w miejscu akcji, ale moja rekomendacja jest taka, żeby działać twardo i zdecydowanie, i nie zważać na pozycję osób, które łamią lub naruszają prawo – przekonywał.

– Każdy, kto ma gotowość mówienia o sobie, że jest polskim patriotą, musi pokazać dobrą twarz polskiego patriotyzmu, i nie może być akceptacji, zgody, czy gry politycznej wokół tych spraw, bo będziemy się wstydzić wszyscy do końca życia, że wśród nas są ludzie, którzy robią takie rzeczy – powiedział Donald Tusk.

Jest reakcja prokuratury

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie. Jej zdaniem przestępstwem ma być "publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej".

Teraz głos ws. europosła zabrała prokuratura. "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej" – czytamy.

