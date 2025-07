„Do Rzeczy” nr 29: Groźny ukraiński nacjonalizm. Dębski rozczarowany dzisiejszą postawą Ukraińców

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Szymon Hołownia może sobie pogratulować pomysłu z kolacją w apartamencie przy ul. Biały Kamień. Burzę wywołał, rozgłos zyskał, swoją niezależność zamanifestował, a zbyt słonej ceny za tę awanturę póki co nie zapłacił. Ale co dalej z koalicją? – rozważa Piotr Semka w tekście “Nikt nic nie wie, czyli polski film”.

– „F1” to perfekcyjny film na lato. Jednak także coś więcej – w dodatku z konserwatywnym przesłaniem – ocenia Piotr Gociek w artykule “Szybcy jak błyskawice”.

– W mijającej dekadzie prezydent Andrzej Duda nie ustrzegł się błędów, często dotyczących spraw kluczowych dla interesów państwa. Czy Karol Nawrocki – tak różny od swojego poprzednika – zdoła ich uniknąć? Ostatnie miesiące dają ostrożną nadzieję na prawdziwą „dobrą zmianę” w Pałacu Prezydenckim – stwierdza Jan Fiedorczuk w tekście “Czy Nawrocki uniknie błędów Dudy?”.

– Dopiero uwzględnienie szerokiego kontekstu pozwoli nam na ocenę szans na poszerzenie unii polsko-litewskiej o Moskwę i próbę odpowiedzenia na pytanie, dlaczego do tego nie doszło – pisze Lech Mażewski w tekście “Unia polsko-litewsko-moskiewska?”.

– W roku 2020 na amerykańskich uczelniach przy rekrutowaniu pracowników naukowych bardziej dbano o właściwą kompozycję rasowo-płciową niż o jakość naukową, a karierę można było zrobić, opowiadając elokwentnie o niczym, byle tylko miało się odpowiedni kolor skóry i odpowiednio radykalne poglądy – zauważa Robert Bogdański w artykule “Wojna o umysł Ameryki”.

– Polityczny chaos, wysoki deficyt budżetowy, rosnący deficyt handlowy i coraz wyższe zadłużenie doprowadziły niedawnego unijnego lidera rozwoju i ulubieńca światowych inwestorów na krawędź przepaści. Skutki? Gospodarcza stagnacja, wysoka inflacja, podwyżki podatków, zamrożenie emerytur i masowe zwolnienia w budżetówce. Tym razem chodzi o Rumunię – stwierdza Jacek Przybylski w tekście “Prymus w tarapatach”.

W najnowszym numerze również analiza prawnika: czy PiS może dziś obalić rząd Donalda Tuska?

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 14 lipca 2025 r.

