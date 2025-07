"Nasi chłopcy". Rzecznik rządu: Tytuł jest niedopuszczalny

W piątek w Muzeum Gdańska otwarto wystawę pokazującą losy mieszkańców Pomorza Gdańskiego służących w armii III Rzeszy. Wydarzenie nosi tytuł "Nasi chłopcy".

Szłapka: Tytuł niedopuszczalny

Sprawa wywołała powszechne oburzenie. Stanowczo zareagował prezydent Andrzej Duda, który powiedział m.in., że jest oburzony tą "moralną prowokacją".

Rzecznik rządu Adam Szłapka oznajmił we wtorek w Polskim Radio 24 m.in., że nazwa wystawy jest nieakceptowalna. O sprawę został również zapytany dzień później podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Tytuł tej wystawy z mojego punktu widzenia jest nieakceptowalny. Nazwa jest niedopuszczalna i zgadzam się z tymi, którzy ją krytykują – powiedział Szłapka.

Kosiniak-Kamysz o "Nasi chłopcy": Nie służy polskiej polityce pamięci

Wcześniej głos w sprawie zabrał również wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Wystawa w Muzeum Gdańska 'Nasi chłopcy' dotycząca mieszkańców Pomorza Gdańskiego służących w armii III Rzeszy nie służy polskiej polityce pamięci" – ocenił. Minister podkreślił, że "nasi chłopcy, żołnierze i cywile, Polacy, bronili Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami do ostatniej kropli krwi". "To oni są bohaterami i to im należą się miejsca na wystawach" – podsumował.

