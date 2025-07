Wystawa "Nasi chłopcy". Rzecznik rządu zabrał głos

Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Gdańsk, "Nasi chłopcy" to "pierwsza monograficzna wystawa, przygotowana w oparciu o materiały i pamiątki osób prywatnych oraz instytucji muzealnych z Pomorza Gdańskiego, która w kompleksowy sposób podejmuje temat służby mieszkańców naszego regionu w niemieckiej armii podczas II wojny światowej". Jej bohaterami są mieszkańcy Pomorza Gdańskiego, przedwojenni obywatele II Rzeczpospolitej, Wolnego Miasta Gdańska czy Niemiec z różnych zakątków Pomorza. Wystawa pokazuje "indywidualne doświadczenia związane ze służbą w niemieckich-nazistowskich formacjach wojskowych".

Wydarzenie powstało przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Rzecznik rządu: Nazwa jest absolutnie nieakceptowalna

Rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do wystawy, a także jej tytułu na antenie Polskiego Radia 24.

– Nazwa jest absolutnie nieakceptowalna, mimo że tam był pewnie jakiś zamysł z tą nazwą i odwołanie się do jakichś konkretnych wydarzeń. Natomiast niewytłumaczalność tego jest nieakceptowalna – powiedział minister ds. europejskich.

– Ale, jak rozumiem, chodziło o upamiętnienie osób, którzy zostali siłą włączeni do Wehrmachtu i to jest coś, o czym należy mówić. To są też dramaty ludzi. Natomiast faktycznie nazwa jest trudna do zaakceptowania – dodał.

MKiDN broni Muzeum Gdańska

Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło wydać komunikat, w którym stanęło w obronie Muzeum Gdańska.

"Stop dezinformacji w social mediach! Wystawa »Nasi chłopcy« prezentowana przez Muzeum Gdańska przywraca pamięć o Polakach, którym podmiotowość została przemocą odebrana, i o których na całe dekady zapomniano. Wystawa przybliża losy dziesiątków tysięcy Polaków, przymusem wcielonych do Wehrmachtu. Ogromna część z nich zdezerterowała, zasilając później szeregi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Misją instytucji takich jak muzea jest rzetelne i kompleksowe prezentowanie historii, często dotyczącej tematów trudnych i do tej pory przemilczanych" – czytamy.

