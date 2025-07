Grzegorz Braun: redukcja

Sprawa stała się tak głośna, że czytelnik nie mógł dotąd o niej nie słyszeć, ale dla porządku przypomnijmy słowa Grzegorza Brauna, po których Łukasz Jankowski przerwał wywiad w Radiu Wnet. „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk” – oznajmił lider Konfederacji Korony Polskiej. Nie była to jedyna jego horrendalna wypowiedź ani aktywność w ostatnich dniach, ale przykryła wszystkie inne: i zablokowanie z grupą zwolenników przejazdu rabinowi Schudrichowi w Jedwabnem, i przypomnienie w tym samym wywiadzie, nieco wcześniej, o żydowskich „mordach rytualnych” na chrześcijańskich dzieciach, jakby były one faktem, a nie czarną legendą, wielokrotnie od czasów średniowiecza dezawuowaną zarówno przez władze kościelne, jak i historyków.