Błaszczak do wiceszefa MON: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda?

"Intensyfikujemy proces szkolenia operatów dronów w Lotniczej Akademii Wojskowej! Atencja Uzbrojenia podpisała aneks z Baykar na dodatkowe symulatory Bayraktar TB2. Jeden z nich trafi do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie" – poinformował za pośrednictwem platformy X wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda (PSL).

Do sprawy odniósł się były szef MON Mariusz Błaszczak. "Świetna wiadomość! Drony Bayraktar to doskonałe uzbrojenie, sprawdzone w wielu konfliktach. Pamiętam jednak, gdy zamawiałem pierwsze zestawy TB2 w 2021 roku, to Pan przysyłał interpelacje do mojego resortu, krytykując decyzję i uznając, że »nie zauważam polskiego przemysłu zbrojeniowego«. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda?" – zapytał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Bayraktar TB2 dla Polski

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy, zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych z wykorzystaniem uzbrojenia naprowadzanego laserowo, przenoszonego na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni automatyczne kołowanie, start, przelot i lądowanie. Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h.

Przypomnijmy, że w maju 2021 r. podpisano umowę na dostawę czterech zestawów bezzałogowych systemów powietrznych Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wchodzi sześć uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie do Wojska Polskiego trafią więc 24 maszyny. Kontrakt podpisany za rządów Prawa i Sprawiedliwości obejmuje także dostawę mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych. Bayraktary z powodzeniem są wykorzystywane przez ukraińskich żołnierzy w walce z Rosjanami.

W Polsce Bayraktar użyto m.in. podczas obławy za 57-letnim Tadeuszem Dudą, który zastrzelił swoją córkę i zięcia, a także ranił teściową.

