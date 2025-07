Błaszczak: Za czasów rządów koalicji jest zastój

W środę Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło "Raport o spółkach Skarbu Państwa. Bilans strat i utraconych korzyści 2024–2025". Według autorów dokumentu, stan zarządzanych przez obecną ekipę polityczną spółek jest niezadowalający.

– To jest alarmujący raport. On pokazuje, w jakim stanie są spółki Skarbu Państwa, a może należy powiedzieć wprost, w jakim stanie jest polska gospodarka pod rządami koalicji 13 grudnia – powiedział Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, że prezentację raportu zapowiadał niedawno Jacek Sasin. Jego treść ma być poważnym oskarżeniem pod adresem rządu Donalda Tuska.

PiS wymienia błędy Tuska

Polityk PiS przypomniał, że "kapitał ma narodowość" i należy go pomnażać. Tymczasem obecny rząd tnie inwestycje i ogranicza programy rozwojowe.

– Kapitał należy pomnażać, należy prowadzić aktywną politykę proinwestycyjną, taką politykę prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości […] wspomnę tylko Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownie atomowe, ale także bardzo, bardzo wiele projektów należy tu wymienić, chociażby modernizacje dworców kolejowych. Okazuje się, że w ponad 30 miastach i miejscowościach obecna władza zrezygnowała z tych inwestycji – stwierdził szef klubu PiS i dodał, że "za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości był rozwój, za czasów rządów koalicji 13 grudnia jest zastój".

– Obecna władza drąży kieszenie Polaków […]. Jeżeli już jesteśmy przy Orlenie, to wystarczy spojrzeć na marżę, jaka dotyczy sprzedaży paliwa. Z 17 do 33 groszy podniesiono marżę na 1 litrze oleju napędowego i z 20 do 33 groszy, jeżeli chodzi o 1 litr benzyny. […] Jeden z największych ubezpieczycieli również w naszym regionie, PZU, jeśli chodzi o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ich koszty wzrosły rok do roku o 1/4 – dodał Błaszczak.

