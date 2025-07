Miller: Zobaczymy rzeczy, jakie do tej pory w polityce się nie zdarzały

Były premier Leszek Miller w rozmowie z "Wprost" w ostrych słowach ocenił drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy.

Leszek Miller ostro o drugiej kadencji Andrzeja Dudy

Według niego, była to jedna wielka kompromitacja, niekończący się łańcuch wpadek. Jak przyznał, trudno mu wymienić coś pozytywnego. Polityk przywołał głośne słowa Dudy na temat "wieszania sędziów", które określił jako żenujące. – Nie próbuję zrozumieć, o co mu chodzi, ale po raz kolejny udało mu się zrobić coś, czego do tej pory żaden prezydent, ani lewicowy, ani prawicowy, nie zrobił – stwierdził.

– Nikt nie powinien traktować go poważnie, dlatego myślę, że wraz z wieloma Polakami odczujemy ulgę, gdy skończy się jego prezydentura, choć nie mamy żadnych gwarancji, że następna będzie lepsza – podkreślił Miller.

Miller o Nawrockim: To jego główna misja

Były premier nie ma optymistycznej wizji prezydentur Karola Nawrockiego. Jak przekonywał, będzie on twardą opozycja, której zależy na zniszczeniu rządu Tuska i pomocy Kaczyńskiemu w wygraniu wyborów parlamentarnych. – To jego główna misja. Przypuszczam, że zobaczymy rzeczy, jakie się do tej pory w polityce nie zdarzały – dodał.

Dopytywany co konkretnie ma na myśli, Leszek Miller wyjaśnił, że kiedyś, gdy premier chciał wymienić ministra w swoim rządzie, jego decyzja była przez prezydenta akceptowana. Teraz zaś, jego zdaniem, może być inaczej. – Wiele decyzji, które podpisuje, musi mieć kontrasygnatę premiera, to dotyczy między innymi nominowania na stopnie generalskie. I co rząd zrobi, jeśli prezydent powie, że nie potrzebuje kontrasygnaty premiera? Będzie szedł na zwarcie, nie ma mowy o żadnej współpracy – uważa polityk.

