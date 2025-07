Przybycie przeszłości

Tymczasem bynajmniej nie obcujemy z błahą opowiastką stricte rozrywkową w sam raz na czas kanikuły. To kino lekkie, ale subtelne, wzruszające, wyrafinowane stylistycznie i – przed wszystkim – skłaniające do przemyśleń. Narracja rozgrywa się w dwóch planach. Teraźniejszym oraz dawnym, przenosimy się do stolicy Francji z okresu belle epoque.