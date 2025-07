"Nowe otwarcie" rządu. Tomczyk: Potrzebujemy przyspieszenia rozliczeń

W środę premier przedstawił nowy skład rządu. Gabinet Donalda Tuska został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów. Powołano Ministerstwo Energii, natomiast resorty gospodarki i finansów będą od teraz połączone.

Potwierdziło się też, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski awansował na stanowisko wicepremiera. Z kolei Marcin Kierwiński będzie ponownie ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

"Konkretne oczekiwania" wobec Żurka

Najwięcej zainteresowania wzbudziła jednak zmiana w resorcie sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpił sędzia Waldemar Żurek.

Przypomnijmy, że głos w sprawie swojego odejścia z rządy zabrał na platformie X sam Adam Bodnar, który zauważył, że "zgodnie z oświadczeniem premiera Donalda Tuska, dotyczącym zmian w Radzie Ministrów" kończy się jego misja w roli ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego".

Wielu polityków Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że nowy minister przyspieszy rozliczenia poprzedniej ekipy rządowej. Jednym z nich jest wiceszef MON Cezary Tomczyk.

– My potrzebujemy załatwienia spraw niezałatwionych, czyli przyspieszenia jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń. Z drugiej strony potrzebujemy pokazać coś, co jest faktem i co wie każdy student na pierwszym roku nauk politycznych, że tylko państwo i rząd dysponują instrumentami takimi właśnie, jak policja czy wojsko – powiedział wiceminister.

Tomczyk przyznał, że ma "konkretne oczekiwania" wobec nowego ministra sprawiedliwości.

– To jest oczywiste, jeżeli chodzi o ministra sprawiedliwości, nie mówię tego jako wiceprzewodniczący Platformy, tylko w ogóle jako obywatel, że po prostu chciałbym, żeby sprawy, które dotyczą rozliczeń też prostych, zwykłych i jasnych przestępstw, że sytuacja jest albo w prawo, albo w lewo, żeby znalazły swój finał – powiedział..

