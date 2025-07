Środa nie wytrzymała: Tusk jest jednak głupim dziadem

Jej zdaniem Ministerstwo ds. równości miało znaczenie symboliczne ale pozostawało ważnym resortem. Sama minister Kotula była natomiast "bezkosztowa" dla rządu.

"Nie dano jej środków, nie dano ludzi do pracy, nie dano żadnej władzy, miała kilka małych pomieszczeń na poddaszu i tysiące spraw związanych z dyskryminacją, przede wszystkim jednak miała takich pełnych hipokryzji i cynizmu kościółkowych polityków jak Kosiniak Kamysz czy Hołownia (nie mówiąc nic o PiSie, do którego wkrótce zapewne dołączą), którzy stawiali veto wszystkim jej interwencjom i równościowym pomysłom" – wskazała.

Jak dodała Donald Tusk w trakcie rekonstrukcji nie odchudził rządu z tego ministerstwa "tylko stracił resztki zaufania środowisk kobiecych i LGBT. Głupi, głupi dziad! A to, że innego nie mamy świadczy o wielkiej mizerii polskiej polityki".

Środa: Kaczyński jak faszyzm

Zwolennicy kontrowersyjnej wykładowczyni byli oburzeni obraźliwymi słowami pod adresem Tuska. "Ktoś napisał, że »dziadem« może być tylko Prezes. Nie, prezes jest poza ocenami, tak jak faszyzm, samego zła się nie krytykuje, ale odrzuca w całości, tak jak ja odrzucam w całości (a nie sekwencjonalnie) całe PiS" – napisała na Facebooku.

W swym wpisie dodała, że stawia natomiast wymagania "swojemu" rządowi. Środa stwierdziła, że nie chce, by rząd naśladował partie autorytarne i fundamentalistyczne. "A znamieniem tychże jest pogarda wobec kobiet i mniejszości. Tusk mógł zachować to ministerstwo (ds. równości), niewiele by go to kosztowało (nawet nie ochłap tego co lekką ręką wydaje Kosiniak Kamysz a sprawa równości jest równie ważna jak sprawa bezpieczeństwa), słowo "dziad" odnosi się do przedstawicieli patriarchalnej władzy i światopoglądu a "głupi" to nie ocena ale opis. Głupio Tusk postąpił, ot co!" – dodała.

