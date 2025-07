Polityk Lewicy uderza w Hołownię. "Chcę to powiedzieć wyraźnie"

Nie cichną echa piątkowej wypowiedzi Szymona Hołowni.

Hołownia zaskoczył wszystkich. Mówił o zamachu stanu

Przypomnijmy, że marszałek Sejmu przyznał na antenie Polsat News, że był nakłaniany do przeprowadzenia zamachu stanu. Kiedy prowadzący program dziennikarz zapytał o nazwiska osób, które próbowały go do tego namówić, odparł: "Przyjdzie czas, że będziemy o tym rozmawiać".

– Zamachu stanu ze mną się nie zrobi. (...) Ja to nazywam zamachem stanu. To prawdopodobnie nie wypełnia kryteriów prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były sugestie – dodał.

Trela ostro o Hołowni: Wszędzie widzi podstęp, spisek czy zamach

Do wypowiedzi tej odniósł się w poniedziałek, na antenie tej samej stacji Tomasz Trela z Lewicy.

– W normalnych warunkach powiedziałbym, że sprawa jest poważna. Ale biorąc pod uwagę to jakie ruchy w ostatnich tygodniach wykonuje marszałek Szymon Hołownia to poważne to nie jest – ocenił polityk w programie "Graffiti".

Trela przyznał ponadto, że ma wrażenie iż od spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosławem Kaczyński, Hołownia "wszędzie widzi jakiś podstęp, spisek czy zamach". – A to są jakieś teorie, które nie mają miejsca – dodał.

To nie jedyne krytyczne słowa, jakie z ust posła Lewicy padły pod adresem lidera Polski 2050. – Warto częściej myśleć, a rzadziej mówić. W przypadku pana Hołowni to się nie sprawdza. On szkodzi, chcę to powiedzieć wyraźnie: Pan marszałek szkodzi Koalicji 15 października – powiedział i podkreślił: "Mamy nowy rząd, mamy nowe otwarcie, tak jakby jemu się to nie podobało, jakby zazdrościł".

