Kidawa-Błońska: Już nigdy w życiu nie spotkam się z Kamińskim w cztery oczy

W środę o godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Senatu. Izba zajmie się kilkoma ustawami o charakterze deregulacyjnym. Chodzi m.in. o zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie postępowania cywilnego. Rozpatrzy także nowelizacje prawa konsularnego i Karty Nauczyciela.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wystąpiła na konferencji prasowej. Postanowiła wbić szpile w marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Obydwaj politycy spotkali się na początku lipca z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w warszawskim mieszkaniu europosła Adama Bielana.

"Hołownia szkodzi samemu sobie"

– Tak naprawdę pan marszałek Hołownia najbardziej szkodzi samemu sobie. Jest marszałkiem z ramienia koalicji, jest częścią tej koalicji, więc powinien dbać o to, żeby ta koalicja sprawnie i dobrze działała – powiedziała Kidawa-Błońska.

– Polacy chcą mieć zaufanie do polityków. Chcą wiedzieć, dlaczego się zachowują tak, a nie inaczej, dlaczego używają takich słów, a nie innych – stwierdziła marszałek Senatu, pytana przez dziennikarzy o sondaż, według którego zaufanie do lidera Polski 2050 jest najniższe w historii badań tego polityka.

– Marszałek Hołownia swoim nocnym spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim czy tymi niefortunnymi wypowiedziami spowodował, że Polacy przestali mu ufać, bo nie rozumieją, po czyjej stronie jest i jakie są jego dalsze plany polityczne. Bo nie można być marszałkiem koalicji i po nocy spotykać się z Jarosławem Kaczyńskim – oceniła polityk Koalicji Obywatelskiej.

Co się dzieje z Kamińskim?

W przestrzeni publicznej pojawiły się sugestie ze strony polityków obozu rządzącego, że Michał Kamiński nie powinien pełnić funkcji wicemarszałka Senatu. Gdzie obecnie przebywa senator klubu PSL?

– Do Senatu dotarło zwolnienie Michała Kamińskiego. Jest w tej chwili na zwolnieniu lekarskim i to zwolnienie ma do 6 sierpnia. Tylko tyle i aż tyle – skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

– W cztery oczy z Michałem Kamińskim nigdy w życiu już się nie spotkam, bo nie wiem, co powie, co było na tym spotkaniu. Jeżeli będę z nim rozmawiała, zawsze będzie świadek – oświadczyła marszałek Senatu.

