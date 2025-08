"Stany Zjednoczone wkraczają w mroczne czasy”. Biden skrytykował Trumpa

Były prezydent USA Joe Biden powiedział, że Ameryka wkracza w "mroczne czasy” z powodu działań obecnego przywódcy Donalda Trumpa.

– Sędziowie są ważni. Sądy są ważne. Prawo jest ważne i Konstytucja jest ważna. Myślę dużo o tym, że Amerykanie zaczynają rozumieć, że pod presją, jaką wywiera na nas ten facet, który jest teraz naszym prezydentem… Przygotujcie się, panowie, to dopiero początek – powiedział Biden podczas przemówienia na konferencji adwokackiej w Chicago.

Według Bidena obecna amerykańska administracja robi wszystko, aby zniweczyć wszystkie sukcesy, jakie osiągnął on w czasie swojej kadencji prezydenckiej.

– Ludzie, nie możemy owijać w bawełnę. To mroczne czasy, ale wszyscy jesteście tu z tego samego powodu. Bo nasza przyszłość jest dosłownie zagrożona. Musimy, musimy otwarcie walczyć o przyszłość – dodał były prezydent USA.

Trump: To wojna Bidena

Donald Trump konsekwentnie obwinia poprzedniego prezydenta o przyczynienie się do wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.

– Uważam, że to obrzydliwe, co oni robią. Uważam, że to obrzydliwe – powiedział prezydent, zapytany przez dziennikarzy o kolejną falę ataków rosyjskich dronów na ukraińskie miasta. – To wojna Bidena. To nie moja wojna – podkreślił Trump. Dodał, że zgodnie ze swoją obietnicą, że jeśli dostanie się do Białego Domu, powstrzyma wojnę, będzie nadal się starał do tego doprowadzić. Prezydent przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko, że USA nigdy nie powinny wdawać się w konflikt i że było to głupie.

Trump przyznał, że nie ma pewności, czy amerykańskie sankcje spowodują oczekiwany rezultat. – Nie wiem, czy sankcje go [Władimira Putina – red.] obchodzą. Wiecie, oni wiedzą o sankcjach. Ja wiem lepiej niż ktokolwiek inny o sankcjach, cłach i wszystkim innym. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, ale zrobimy to – zapowiedział w trakcie rozmowy z mediami na ceremonii podpisania rozporządzenia na temat przywrócenia szkolnych testów sprawności fizycznej.

