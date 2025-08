Uczta podczas dżumy

I tu są dwie koncepcje krytyczne. Jedna mówi o tym, że te wojenne straszenie to (jak za COVID) tylko kolejna odsłona strachu opartego na drugim, po zarazie, jeźdźcu Apokalipsy, którym jest wojna. Ma tu chodzić o kolejny pretekst do przesuwania ku zanikowi sfery wolności, nie tylko osobistej, lecz także organizacji państw. Mają na tej histerii zarobić (znowu jak za COVID) ci, którzy mają zarobić, a my mamy zapłacić za to rachunki.