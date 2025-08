"Tusk nie da rady". Poseł koalicji: Powinniśmy zaproponować nowe przywództwo

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski padło pytanie: "Czy pana/pani zdaniem Donald Tusk powinien złożyć dymisję i przestać pełnić funkcję premiera rządu?". Największa grupa, którą stanowiło 38,2 proc. respondentów, wskazała odpowiedź "zdecydowanie tak". Opcję "raczej tak" wybrało 10,4 proc. badanych. Łącznie aż 48,6 proc. ankietowanych jest zdania, że Tusk powinien odejść ze stanowiska szefa rządu.

Nieco bardziej stonowane nastroje panują wśród przeciwników dymisji premiera. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 20,9 proc., a "raczej nie" – 22,9 proc. respondentów. Oznacza to, że 43,8 proc. uczestników badania nie widzi potrzeby rezygnacji ze sprawowania funkcji szefa rządu przez Donalda Tuska. 7,6 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie ma zdania na ten temat lub wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Mucha bez litości dla Tuska. "Im wcześniej, tym lepiej"

W programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał, czy Donald Tusk da radę poprowadzić koalicję do zwycięstwa w kolejnych wyborach parlamentarnych. – To jest nasza odpowiedzialność, aby zmienić Polskę i wygrać wybory w 2027 roku. Mam coraz głębsze przekonanie, że premier Tusk nie da rady. Uważam, że powinniśmy zaproponować nowe przywództwo, aby odbudować zaufanie. Im wcześniej, tym lepiej – oceniła Joanna Mucha z Polski 20250. – Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość sprawiło, że premier Tusk nie jest w stanie poprowadzić do zwycięstwa – dodała.

– Ale w 2023 premier dał radę – wtrącił Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. – Wtedy Koalicja Obywatelska przegrała z PiS-em. Wygraliśmy dzięki Polsce 2050, PSL i Lewicy. Gdybyśmy byli na jednej liście, to nie wygralibyśmy wyborów – tłumaczyła Mucha. – Myślę, że koleżanka ulega narracji. Gdybyśmy ulegali takiemu nastawieniu, to Tusk nie byłby liderem naszego obozu i w 2023 nie dalibyśmy rady – stwierdził Kropiwnicki.

