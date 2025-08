Nowa Lewica i partia Razem znów połączą siły? "Będę zabiegał osobiście"

W programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty mówił o potencjalnym wspólnym starcie Nowej Lewicy i partii Razem w najbliższych wyborach parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się jesienią 2027 r.

– Będę zabiegał osobiście, jeżeli będę miał na to jakikolwiek wpływ, żeby Lewica w najbliższych wyborach poszła wspólnie – oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Walka o przywództwo w Nowej Lewicy

Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy będzie startował w wyborach na stanowisko przewodniczącego Nowej Lewicy, które zaplanowano na 14 grudnia. – W listopadzie podejmę tę decyzję – zapowiedział. Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie nastąpi zmiana na stanowisku marszałka Sejmu – Czarzasty zastąpi lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.

Start w wyborach na szefa Lewicy zapowiedziało już kilkoro polityków. Wśród nich są: Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (minister rodziny, pracy i polityki społecznej), Marcin Kulasek (minister nauki i szkolnictwa wyższego) oraz poseł Tomasz Trela.

– Bardzo dobrze. To znaczy, że funkcja jest warta zabiegania. To znaczy, że ludzie wierzą w Lewicę. Wierzą w to, że te rzeczy, o których mówimy, można wprowadzić w życie. Bo przecież o nic by się ludzie nie ubiegali – stwierdził Czarzasty. – Ja podejmę decyzję w listopadzie i gwarantuję, że będzie to decyzja skonsultowana z panem Krzysztofem Gawkowskim, z panią Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, z panem Marcinem Kulaskiem i z panem Tomaszem Trelą – dodał.

Przypomnijmy, że pod koniec maja kongres Nowej Lewicy przyjął nowy statut, przewidujący rezygnację z podwójnego kierownictwa. W grudniu odbędą się wybory władz partii. Obecnie współprzewodniczącymi ugrupowania są wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz europoseł Robert Biedroń, zaś sekretarzem – Marcin Kulasek.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. PiS na prowadzeniu, zaskakujący wynik partii RazemCzytaj też:

To on ma zastąpić Hołownię. "Nie spotkałbym się z Kaczyńskim"