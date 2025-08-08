Żołnierz nieznany 

Ten budynek silnie wpisał się w dzieje Warszawy. Przez pierwsze dekady zeszłego stulecie było tam szczególnie głośno, ponieważ mieścił fabrykę… fortepianów i pianin. Na instrumentach wyprodukowanych przez renomowaną firmę Kerntopf (takie nazwisko nosili jej właściciele) grali wirtuozi, między innymi: Ignacy Jan Paderewski, Natalia Janotha, Zofia Rabcewicz, Józef Hoffman, Aleksander Michałowski, czy Ignacy Friedman. A współcześnie powonienie przechodniów nęci aromat słodkich smakołyków (szczególnie rekomenduję małe pączki z nadzieniem – palce lizać!) wypiekanych i wysmażanych w zlokalizowanej na parterze cukierni Dariusza Suchenka.