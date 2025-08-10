Czas suwerenności
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Czas suwerenności

Karol Nawrocki, prezydent
Karol Nawrocki, prezydent Źródło: Alicja Stefaniuk / KPRP
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI | Mowę inauguracyjną prezydenta „Gazeta Wyborcza” (piórem Romana Imielskiego) uznała za nacjonalistyczną, populistyczną – i konfrontacyjną.

Elementy tej „konfrontacji” to dla „Wyborczej” szybkie zwołanie Rady Gabinetowej i spodziewane częste inicjatywy ustawodawcze prezydenta. Krótko mówiąc – wykonywanie jego konstytucyjnych uprawnień.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

