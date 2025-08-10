Czas suwerenności

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI | Mowę inauguracyjną prezydenta „Gazeta Wyborcza” (piórem Romana Imielskiego) uznała za nacjonalistyczną, populistyczną – i konfrontacyjną.
Elementy tej „konfrontacji” to dla „Wyborczej” szybkie zwołanie Rady Gabinetowej i spodziewane częste inicjatywy ustawodawcze prezydenta. Krótko mówiąc – wykonywanie jego konstytucyjnych uprawnień.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.