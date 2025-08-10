Jak w rodzinie królewskiej
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Jak w rodzinie królewskiej

Flaga Rosji, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Rosji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / ANDREJ CUKIC
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU | Miłość Francuzów do Rosji jest nieuleczalna.

Choćby nie wiem, ile zdjęć z Buczy obejrzeli, ile książek Sołżenicyna przeczytali, to zawsze zostanie im słabość do rosyjskiej duszy. Do tej śpiewnej, nostalgicznej, ze stepów dalekich, szczerej, choć bywa, że też okrutnej.

Własnemu królowi Francuzi obcięli głowę, francuska arystokracja raczej nie jest traktowana przez współobywateli poważnie, za to Romanowowie…

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

