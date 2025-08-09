Sejmolodzy w niepokoju

Zapamiętałem je, bo w trakcie wygłaszania tych właśnie słów Donaldowi Tuskowi ręce trzęsły się tak, że odnotowały to pobliskie stacje sejsmologiczne. Stop.

Jeżeli chcesz w sposób grubiański, ordynarny i bezduszny wyszydzić Lecha Wałęsę, to poproś go o wywiad. Stop. Pan Bolek, będąc w formie constans, podzielił się przemyśleniem starannie przemyślanym: „Dopóki nie wyszły te środki, internety, to wszystko, te telefony, to ludzie wierzyli politykom”.