Sejmolodzy w niepokoju
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Sejmolodzy w niepokoju

Dodano: 
Prezydent Karol Nawrocki wygłasza orędzie w Sejmie
Prezydent Karol Nawrocki wygłasza orędzie w Sejmie Źródło: PAP / Paweł Supernak
ĆWIERKOT | Dwa cytaty z orędzia prezydenckiego Karola Nawrockiego utkwiły mi w pamięci: „Walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i do upodlenia!” oraz „Polska nie będzie niczyim gospodarstwem pomocniczym”

Zapamiętałem je, bo w trakcie wygłaszania tych właśnie słów Donaldowi Tuskowi ręce trzęsły się tak, że odnotowały to pobliskie stacje sejsmologiczne. Stop.

Jeżeli chcesz w sposób grubiański, ordynarny i bezduszny wyszydzić Lecha Wałęsę, to poproś go o wywiad. Stop. Pan Bolek, będąc w formie constans, podzielił się przemyśleniem starannie przemyślanym: „Dopóki nie wyszły te środki, internety, to wszystko, te telefony, to ludzie wierzyli politykom”.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

