Sejmolodzy w niepokoju

ĆWIERKOT | Dwa cytaty z orędzia prezydenckiego Karola Nawrockiego utkwiły mi w pamięci: „Walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i do upodlenia!” oraz „Polska nie będzie niczyim gospodarstwem pomocniczym”
Zapamiętałem je, bo w trakcie wygłaszania tych właśnie słów Donaldowi Tuskowi ręce trzęsły się tak, że odnotowały to pobliskie stacje sejsmologiczne. Stop.
Jeżeli chcesz w sposób grubiański, ordynarny i bezduszny wyszydzić Lecha Wałęsę, to poproś go o wywiad. Stop. Pan Bolek, będąc w formie constans, podzielił się przemyśleniem starannie przemyślanym: „Dopóki nie wyszły te środki, internety, to wszystko, te telefony, to ludzie wierzyli politykom”.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
