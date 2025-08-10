"Nie będę…” – tak powinno brzmieć motto lub „refren” pierwszego orędzia prezydenta Karola Nawrockiego zaraz po zaprzysiężeniu. „Nie będę” – takie hasło powinni potem cytować w Polsce i na świecie.
***
Prezydenci rzadko sami piszą własne przemówienia. I nie ma w tym nic złego, że prezydent nie robi tego osobiście. W Białym Domu jest oficjalne stanowisko, a nawet całe biuro; wszyscy wiedzą, kto pisze dla prezydenta. Wiadomo też, który amerykański komik ozdabia przemówienia dowcipami. I potem prezydent po prostu czyta to, co dostał, albo – gdy jest mocny i samodzielny – traktuje ten tekst jako brudnopis, nanosi poprawki, a na mównicy przemawia z głowy, zaglądając w notatki tylko od czasu do czasu. Tak robi Trump, tak robił Reagan, tak też robił złotousty oszust Obama – mistrzowie przemówień, z kartką czy bez.
***
Dzień przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego swoje ostatnie orędzie wygłosił ustępujący Andrzej Duda. Założył dziwaczne okulary, pasujące raczej do chłopaka, który nie bardzo wie, kim chce być, niż do dorosłego mężczyzny.
