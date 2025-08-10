Vance: Zełenski, Trump i Putin usiądą i omówią zakończenie wojny

– Stany Zjednoczone są w trakcie ustalania terminu spotkania w celu omówienia zakończenia wojny. Jesteśmy teraz na etapie, w którym planujemy, że Zełenski, Trump i Putin usiądą i omówią zakończenie wojny – powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News.

Vance wyjaśnił, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa popiera dialog z Ukrainą i Zełenskim i podkreślił, że Stany Zjednoczone dążą do zakończenia wojny na Ukrainie wzdłuż obecnej linii frontu.

– Postaramy się znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które będzie do przyjęcia dla obu stron – Ukraińców i Rosjan – powiedział amerykański polityk. Wiceprezydent powiedział również, że Stany Zjednoczone wstrzymają finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, ponieważ zależy im na pokojowym rozwiązaniu konfliktu.

Zełenski uda się na Alaskę?

Prezydent Wołodymyr Zełenski może odwiedzić Alaskę w połowie sierpnia, co zbiegnie się w czasie z planowanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Kremla Władimirem Putinem – donosi CNN.

Zełenski nie jest oficjalnie wymieniony wśród potencjalnych uczestników zaplanowanych na 15 sierpnia rozmów. Źródła CNN podały jednak, że Biały Dom nie wyklucza jego obecności. Jeden z urzędników administracji USA podkreślił, że wszelkie spotkania z udziałem prezydenta Zełenskiego prawdopodobnie odbędą się po rozmowach Trump-Putin.

9 sierpnia CBS News poinformowało, że prezydent Zełenski może wziąć udział w szczycie Trump-Putin. Media donosiły, że jednym z warunków spotkania Trumpa z Putinem może być zgoda tego ostatniego na rozmowy z ukraińskim przywódcą. O sensacyjnym scenariuszu związanym ze spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej informuje także NBC News.

