Amerykańskie media: Zełenski udaje się na Alaskę

Prezydent Wołodymyr Zełenski może odwiedzić Alaskę w połowie sierpnia, co zbiegnie się w czasie z planowanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Kremla Władimirem Putinem – donosi CNN.

Zełenski nie jest oficjalnie wymieniony wśród potencjalnych uczestników zaplanowanych na 15 sierpnia rozmów. Źródła CNN podały jednak, że Biały Dom nie wyklucza jego obecności. Jeden z urzędników administracji USA podkreślił, że wszelkie spotkania z udziałem prezydenta Zełenskiego prawdopodobnie odbędą się po rozmowach Trump-Putin.

9 sierpnia CBS News poinformowało, że prezydent Zełenski może wziąć udział w szczycie Trump-Putin. Media donosiły, że jednym z warunków spotkania Trumpa z Putinem może być zgoda tego ostatniego na rozmowy z ukraińskim przywódcą. O sensacyjnym scenariuszu związanym ze spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej informuje także NBC News.

Prezydent USA później zdementował te doniesienia, choć nie wykluczył ostatecznie możliwości spotkania trójstronnego.

Spotkanie Trump – Putin

Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się 15 sierpnia na Alasce. Taką informację przekazał w nocy z piątku na sobotę Donald Trump.

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!" – poinformował polityk na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Niedługo później informacja ta doczekała się potwierdzenia ze strony Kremla.

Przypomnijmy, że będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców odkąd Donald Trump po raz drugi został prezydentem.

