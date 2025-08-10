Zełenski reaguje na oświadczenie europejskich liderów. "Ukraina ceni i popiera"

Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się 15 sierpnia na Alasce. Taką informację przekazał w nocy z piątku na sobotę Donald Trump.

W związku z planowanym spotkaniem oświadczenie wydali europejscy przywódcy. Dokument, który minionej nocy opublikował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, został zatytułowany: "Oświadczenie Prezydenta Macrona, Premier Meloni, Kanclerza Merza, Premiera Tuska, Premiera Starmera, Przewodniczącej von der Leyen i Prezydenta Stubba w sprawie pokoju dla Ukrainy w związku z planowanym spotkaniem Prezydenta Trumpa z Prezydentem Putinem".

Europejscy liderzy podkreślili w nim, iż z zadowoleniem przyjmują działania prezydenta Trumpa na rzecz powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie, zakończenia wojny napastniczej prowadzonej przez Federację Rosyjską oraz osiągnięcia sprawiedliwego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. "Jesteśmy przekonani, że tylko podejście łączące aktywną dyplomację, wsparcie dla Ukrainy oraz wywieranie presji na Federację Rosyjską w celu zakończenia jej nielegalnej wojny może okazać się skuteczne. Jesteśmy gotowi wspierać te działania zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez utrzymanie naszego znaczącego wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy, w tym w kontekście działań podejmowanych w ramach koalicji chętnych, a także poprzez utrzymywanie i nakładanie środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej" – czytamy.

Zełenski: Obrona interesów Europy

"Zakończenie wojny musi być sprawiedliwe, jestem wdzięczny wszystkim, którzy dziś stają po stronie Ukrainy i naszego narodu w imię pokoju w Ukrainie, co oznacza obronę żywotnych interesów bezpieczeństwa naszych europejskich narodów" – napisał w serwisie X Wołodymyr Zełenski.

Następnie dodał, że "Ukraina ceni i w pełni popiera" oświadczenie Emmanuela Macrona, Giorgii Meloni, Friedricha Merza, Donalda Tuska, Keira Starmera, Ursuli von der Leyen i Alexandra Stubba w sprawie pokoju w Ukrainie.

