Stany Zjednoczone przestrzegają zasady "żadnych rozmów o Ukrainie bez Ukrainy” od rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Teraz prezydent USA Donald Trump ma spotkać się z Władimirem Putinem na Alasce, gdzie Ukraińcy najprawdopodobniej nie będą obecni.

Zagrożenia dla Ukrainy

"New York Times” uważa, że wypowiedzi Trumpa o negocjacjach ze stroną rosyjską i "wymianie terytorialnej” między Ukrainą a Rosją wskazują na potencjalne ogromne ryzyko dla Ukraińców. Istnieje możliwość, że Trump i Putin będą dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego, którego warunki nie będą uwzględniać interesów Ukrainy.

Gazeta przypomniała, że wkrótce po oświadczeniu Trumpa o "wymianie terytorialnej” prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że "Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi”. "NYT" nie wyklucza, że Trump nie tylko może okazać się niepewnym partnerem dla Ukrainy, ale także, że prezydent USA jest podatny na pochlebstwa i manipulacje ze strony Putina, co może wpłynąć na jego stanowisko w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Ponadto, spotkanie z Putinem na Alasce wiąże się ze znacznym ryzykiem politycznym dla Trumpa. Rosyjski prezydent może uznać ten krok za ustępstwo ze strony Stanów Zjednoczonych.

– Prezydent Trump zdaje się podchodzić do tych negocjacji tak, jakby Putin prowadził je jako partner lub przyjaciel, tak jak poprzednio. To skomplikuje negocjacje, zwłaszcza jeśli Ukraina nie weźmie w nich udziału – powiedziała dziennikarzom Tressa Guenov, dyrektor ds. programów i operacji w Centrum Strategii i Bezpieczeństwa Scowcrofta w Atlantic Council.

Dodała, że samo spotkanie Trumpa z Putinem jest małym zwycięstwem rosyjskiego polityka. Guenov uważa, że rosyjski przywódca będzie próbował to wykorzystać. Wizyta Putina na terytorium USA oznaczałaby koniec jego politycznej i prawnej izolacji. Co więcej, prezydent USA wcześniej wstrzymał działania Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Stanu mające na celu zebranie dowodów zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę.

