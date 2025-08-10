Trump zmieni plany? Sensacyjny scenariusz ws. spotkania z Putinem

O sensacyjnym scenariuszu związanym ze spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej informuje NBC News.

Zełenski przyleci na Alaskę?

Stacja powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu. Przekazał on, że Donald Trump jest gotowy zorganizować na Alasce trójstronny szczyt. Oznacza to, że oprócz niego i Władimira Putina zaproszenie miałby otrzymać także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Trwają rozmowy na ten temat – poinformował. Doniesienia te potwierdziły stacji także trzy inne osoby, mające być zaznajomione ze sprawą.

Jak podkreślono, udział Zełenskiego w rozmowach na Alasce nie został jeszcze ostatecznie potwierdzony. Jest on jednak możliwy.

Wcześniej o możliwości udziału Zełenskiego w piątkowym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem informowała CBS News. Telewizja również powoływała się na urzędnika Białego Domu, który miał stwierdzić, że plany dotyczące piątkowego szczytu na Alasce są płynne i wciąż jest szansa na to, aby Zełenski mógł być w to wydarzenie "w jakiś sposób zaangażowany".

Spotkanie Trump – Putin

Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się 15 sierpnia na Alasce. Taką informację przekazał w nocy z piątku na sobotę Donald Trump.

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!" – poinformował polityk na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Niedługo później informacja ta doczekała się potwierdzenia ze strony Kremla.

Przypomnijmy, że będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców odkąd Trump po raz drugi został prezydentem.

