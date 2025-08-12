Awantury w Pałacu Prezydenckim? Były doradca Dudy uderza w Mastalerka

Według Kędryny, w czasie pierwszej kadencji prezydenta zespół skupiał się bardziej na wewnętrznych rozgrywkach niż na realizacji kluczowych zadań. Sytuacja miała częściowo się poprawić w drugiej kadencji, gdy do grona współpracowników dołączył Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w latach 2021–2023. Jego silna pozycja miała jednak powodować napięcia z innymi doradcami, w tym z Marcinem Mastalerkiem, ostatnim szefem gabinetu prezydenta.

Oskarżenia pod adresem Mastalerka

To właśnie Mastalerek stał się głównym bohaterem najostrzejszych fragmentów publikacji. Kędryna opisał m.in. incydent, w którym Mastalerek miał "wyskoczyć do niego z rękami" i kierować w jego stronę słowa powszechnie uznawane za obelżywe. "Rozmawiałem z nim w życiu raz i to przez moment. Kiedy próbowałem pytać, o co mu chodzi, krzyczał, żebym nie pytał" – relacjonuje były doradca.

Kędryna twierdzi, że Mastalerek wykrzyczał jedynie, iż "nie będzie traktowany jak Paweł Szefernaker", po czym nazwał go "politycznym anty-Midasem" – osobą, która "cokolwiek dotknie, to zepsuje". Przy tym podkreślił, że Szefernaker, w jego ocenie, jest jednym z najlepszych polityków swojego pokolenia.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, gdy w mediach pojawiają się sugestie o agresywnych zachowaniach Mastalerka. W 2022 r. informowano o rzekomej bójce między nim a Jakubem Kumochem podczas podróży prezydenta Dudy do Kijowa. Mieli się wówczas posprzeczać o treść wystąpienia przed ukraińskim parlamentem. Kumoch stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, zaznaczając jedynie, że jego wizja prezydentury znacząco różni się od tej, którą prezentuje Mastalerek.

Pod koniec marca 2025 roku na antenie jednej ze stacji telewizyjnych Marcin Mastalerek, opowiedział o pewnej sytuacji z Andrzejem Dudą, która miała miejsce w Belwederze i stała się dla niego ważną lekcją. Podczas rozmowy o personalnych zmianach prezydent miał, według jego relacji, otworzyć drzwi i powiedzieć, że jeśli będzie kierował się w polityce emocjami i względami osobistymi, powinien odejść.

