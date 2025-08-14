"Szlag mnie trafia". Ostre słowa ministra finansów

Ministerstwo Finansów zaproponowało we wtorek 5 sierpnia nowy, dobrowolny produkt inwestycyjny – Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), w którym do wysokości 100 tys. zł nie będzie podatku od zysków kapitałowych, jak poinformował szef resortu Andrzej Domański. Minister spodziewa się, że w ciągu pierwszych trzech lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł. Realnym terminem wprowadzenia konta jest połowa 2026 r.

Domański: Sam będę korzystał

Domański tłumaczy, że wprowadzenie OKI to realizacja obietnicy złożonej w kampanii wyborczej, dotyczącej likwidacji podatku Belki. Dodał, że chodzi także o to, aby "zapewnić kapitał do wzrostu".

– Trzeba zbudować silny ekosystem w Polsce. Szlag mnie trafia, gdy widzę polskie firmy, które wynoszą się za granicę, bo w Polsce nie ma kapitału – powiedział w środę wieczorem na antenie Polsatu News.

– Konto OKI jest oparte na najlepszych wzorcach. Ono świetnie sprawdziło się w Szwecji. Tam korzysta z tego 40 proc. dorosłych obywateli. Sam oczywiście z takiego konta będę korzystał – dodał.

Szef resortu finansów podkreślił, że według założeń w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania OKI miałoby trafić do niego od 60 do 100 mld złotych.

Przypomnijmy, że OKI wzorowane są na szwedzkich kontach ISK, uznawanych za najlepsze w UE rozwiązanie promujące inwestowanie. Dziś z ISK korzysta blisko 4 mln Szwedów, czyli ponad 40 proc. dorosłej populacji. Zgromadzone tam aktywa przekraczają 170 mld euro – to więcej niż łączne aktywa w polskich TFI, OFE i PPK.

"W mojej opinii konta OKI mogą stać się przełomem w rozwoju rynku kapitałowego. Dzięki atrakcyjnym zachętom podatkowym i elastycznym zasadom inwestowania mają szansę przyciągnąć miliony Polaków do długoterminowego budowania kapitału" – napisał na LinkedIn prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski.

