Zachowuje się tak jak wcześniej – to były zarzuty, podkreślam ZARZUTY wobec Trumpa, gdy objął urząd prezydencki, ale nie zmienił swoich obyczajów i nie porzucił rozrywek z czasów, zanim został prezydentem. Nadal chodził na mecze, nadal jadł hamburgery itd. Gdy przeciwnicy mówili, że zachowuje się „nieprezydencko”, prychnął i oświadczył, że skoro jest prezydentem, to w takim razie wszystko, co teraz robi, JEST prezydenckie, nawet jeżeli wcześniej takie nie było. Wcześniej hamburgery popijane colą mogły nie być „prezydenckie”, ale teraz są potrawą dyplomatyczną i odwal się pan ode mnie. Inni prezydenci też jadali hamburgery, ale robili to po kryjomu, Trump je jada publicznie. Jest prawdziwy i naród to kocha. Gdy odwiedził strażaków, przywiózł im pizzę ze zwykłego nowojorskiego sklepu, za którą sam zapłacił. Przyjechał w odwiedziny i postawił pizzę, jak to robią normalni ludzie. – Czekaliście tu na mnie trochę za długo, nie było wiadomo dokładnie, na którą przyjadę, to pewnie teraz jesteście głodni. Pizza może być?

***

Ta sama banda stawia teraz podobne zarzuty Karolowi Nawrockiemu. Wychylił się z okna i powiedział ludziom, że zaraz do nich wyjdzie – zachowanie jak najbardziej normalne, ale drugą stronę to drażni, bo oni nie zachowują się normalnie, więc zaczęli wybrzydzać, że to było „nieprezydenckie”.