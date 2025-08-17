"Sytuacja jest niezwykle poważna. Macron zabrał głos przed spotkaniem w Białym Domu

Jutro, 18 sierpnia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy udadzą się do Waszyngtonu, aby spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent Francji wskazał, że jednym z punktów rozmów będą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przypomnijmy, że specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff stwierdził, że Władimir Putin zgodził się na udzielenie Kijowowi takich gwarancji, podobnych do tych, jakie gwarantuje się członkom NATO.

– Podczas jutrzejszego spotkania w Białym Domu europejscy przywódcy, w tym Wołodymyr Zełenski, będą pytać prezydenta USA o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które rzekomo popiera – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w komentarzu dla dziennikarzy.

Francuski przywódca zauważył, że Rosja oferuje pokój, który w rzeczywistości jest kapitulacją Ukrainy.

– Putin nie chce pokoju – podkreślił Macron, dodając, że Ukraina potrzebuje silnej armii, aby zawrzeć długotrwały pokój.

Komentując kwestię ustępstw terytorialnych, na które nalega Rosja, francuski prezydent podkreślił, że jedynie władze Ukrainy mają prawo poruszać kwestię terytorialną w negocjacjach.

– Sytuacja przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie jest niezwykle poważna, nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Europy – dodał Macron.

Rozmowy w Waszyngtonie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że 18 sierpnia uda się do Waszyngtonu, aby spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Jak przekazała, osobiście poprosił ją o to ukraiński przywódca.

Wiadomo również, że na spotkanie przybędą kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Maloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

