"Osiągnęliśmy porozumienie". USA i Rosja podjęły kluczową decyzję dla bezpieczeństwa Ukrainy

W trakcie wywiadu dla CNN Steve Witkoff powiedział, że Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa od NATO, jednak bez możliwości przystąpienia do sojuszu.

– USA i Rosja uzgodniły gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale teraz wszystko zależy od niej – powiedział. Dodał, że gwarancje będą działać "analogicznie do artykułu 5. traktatu NATO”. Specjalny wysłannik Trumpa dodał również, że w poniedziałek, podczas spotkania Donalda Trumpa z przywódcami europejskimi omawiana będzie kwestia terytoriów.

– Putin mówił, że "czerwona flaga" to dla niego przyjęcie [Ukrainy – przyp. red.] do NATO. Rozmawialiśmy więc, zakładając, że tak będzie, zakładając, że Ukraińcy mogą się na to zgodzić i mogą z tym żyć – a wszystko będzie zależało od tego, z czym Ukraińcy będą mogli żyć – ale zakładając, że mogą, udało nam się uzyskać następujące ustępstwo, że Stany Zjednoczone mogą zaoferować ochronę podobną do tej przewidzianej w artykule 5 – mówił dalej Witkoff.

Ponadto, jak zauważył, Rosja będzie musiała zapisać w swojej konstytucji, że "nie będzie atakować krajów europejskich”. Trump wydaje się również rozumieć, że to Ukraińcy powinni decydować o tym, jak wymieniać ziemię lub negocjować z Rosjanami kwestie terytorialne.

Według słów Witkoffa, Władimir Putin miał poczynić ustępstwa w sprawie 5 regionów Ukrainy. Amerykański polityk nie chciał jednak wymienić, o jakie konkretnie obszary chodzi. Dodał, że w zamian rosyjski przywódca domagał się Donbasu oraz uznania aneksji Krymu.

Szczyt na Alasce

Informację dotyczącą ewentualnego udziału zachodnich sił pokojowych na Ukrainie przekazał Donald Trump europejskim przywódcom podczas sobotniej rozmowy telefonicznej. Trump poinformował również, że Putin nie zamierza wstrzymywać działań wojennych podczas negocjacji i oczekuje, że Ukraina zrzeknie się części wschodnich terytoriów w zamian za zamrożenie linii frontu w innych regionach.

Jak podkreślają komentatorzy to oraz zaproponowane amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, wzorowane na artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, jednak bez formalnego przyjęcia kraju do NATO, mogłyby wesprzeć Ukrainę i ułatwić Zełenskiemu kompromis z Putinem. Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych miał zastrzec, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

