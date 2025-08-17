Europejscy przywódcy u Trumpa. Merz zabrał głos

Jutro, 18 sierpnia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy udadzą się do Waszyngtonu, aby spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że spotkanie skupi się na działaniach mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie i potwierdził, że uda się do Waszyngtonu wraz z Zełenskim i innymi europejskimi przywódcami.

"Omówimy z prezydentem USA Trumpem postępy negocjacji pokojowych, gwarancje bezpieczeństwa, kwestie terytorialne i dalsze wsparcie dla Ukrainy” – napisał Merz na Facebooku.

Biuro prasowe niemieckiego rządu federalnego poinformowało, że jednym z głównych celów podróży do Waszyngtonu jest wymiana informacji z prezydentem USA na temat jego spotkania z Władimirem Putinem na Alasce.

"Kanclerz Merz omówi postępy w wysiłkach pokojowych z szefami państw i rządów oraz podkreśli zainteresowanie Niemiec jak najszybszym zawarciem porozumienia pokojowego na Ukrainie. Tematem negocjacji będą między innymi gwarancje bezpieczeństwa, kwestie terytorialne oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Obejmuje to również utrzymanie presji sankcji” – czytamy w wydanym komunikacie.

Europejska delegacja w Waszyngtonie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że 18 sierpnia uda się do Waszyngtonu, aby spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Jak przekazała, osobiście poprosił ją o to ukraiński przywódca.

Wiadomo również, że na spotkanie przybędą kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Maloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Czytaj też:

"Putin wygrywa, ale Trump wciąż ma asy w rękawie". Co dalej ze sprawą Ukrainy?Czytaj też:

Spotkanie "koalicji chętnych". Wiadomo kto będzie reprezentował Polskę